Узловая, Тульская область, , 09:27 — REGNUM Старт строительству нового завода двигателей автомобилей Haval китайского концерна Great Wall Motor был дан 25 ноября в индустриальном парке «Узловая», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области началось строительство нового завода двигателей автомобилей Haval Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Сегодня дан старт строительству нового завода двигателей компании Haval. Это якорный резидент индустриального парка «Узловая». Сейчас на предприятии уже работает более 1400 человек. А новое производство — это ещё 300 рабочих мест и около 4 млрд рублей инвестиций. Компания намерена и дальше развиваться в Тульской области. Планируется дальнейшая локализация производства компонентов для автомобилей. Мы настроены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество», — прокомментировал событие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В церемонии открытия принял участие первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев. Он отметил, что Тульская область уже шесть лет сотрудничает с китайской компанией. В 2019 году в регионе заработало современный локализованный завод по производству автомобилей.

Председатель совета директоров Great Wall Motor Джек Вэй также принял участие в церемонии в режиме видеоконференции. Он отметил, что с момента запуска производства в Тульской области продажи Haval в России растут. Президент Haval в России Чжан Цзюньсюе подчеркнул, что компания работает над укреплением позиций в России.

«Надеемся, что завод двигателей Haval не только станет важной и успешной вехой в истории бренда в России, но и будет способствовать индустриальному развитию региона», — сказал Чжан Цзюньсюе.