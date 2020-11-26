Узловая, Тульская область, 26 ноября 2020, 09:27 — REGNUM Старт строительству нового завода двигателей автомобилей Haval китайского концерна Great Wall Motor был дан 25 ноября в индустриальном парке «Узловая», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
В церемонии открытия принял участие первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев. Он отметил, что Тульская область уже шесть лет сотрудничает с китайской компанией. В 2019 году в регионе заработало современный локализованный завод по производству автомобилей.
Председатель совета директоров Great Wall Motor Джек Вэй также принял участие в церемонии в режиме видеоконференции. Он отметил, что с момента запуска производства в Тульской области продажи Haval в России растут. Президент Haval в России Чжан Цзюньсюе подчеркнул, что компания работает над укреплением позиций в России.