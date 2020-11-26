Ульяновск, , 10:35 — REGNUM В Ульяновске государственный университет готов потратить за год более 30 млн рублей на охранные услуги, в том числе обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. Соответствующе извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет». Вузу требуются услуги частной охраны в виде «выставления поста охраны» в Ульяновске — всего указано 30 мест, где необходимо установить посты.

В техническом задании отмечается, что у охранников должны быть спецсредства, а сотрудников мобильной группы — оружие. Речь идёт не только об охране объектов и имущества, но и обеспечении пропускного режима и порядка в местах проведения массовых мероприятий. Уточняется, что охранные услуги должны будут оказываться с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 30 114 336 рублей. Источник финансирования — субсидии на выполнение государственного задания и средства от приносящей доход деятельности.

Аукцион назначен на 3 декабря.