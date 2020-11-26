Москва, , 09:21 — REGNUM Центральный банк РФ не даст упасть российским системообразующим банкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что рост числа убыточных банков в России не создаёт системных рисков для экономики в целом.

«Я соглашусь с ней. Мы понимаем, что основные игроки на рынке банковских услуг это государственные банки. И банки, так или иначе, аффилированные с государством. Мелкие банки работой на широком рынке не занимаются. Они давно ушли в какие-то свои ниши, — сказал Зубец. — У нас есть госбанки, которым ничего не грозит, есть крупные банки, входящие в список системообразующих (даже если они являются иностранными) и понятно, что ЦБ не даст упасть никому из них. Даже если там все будет довольно плохо. А мелочевка давно не работает на открытом рынке. И этим банкам ничего не грозит, пока есть предприятия, которые они обслуживают».

Что касается тех, кто подвержен рискам и не имеет поддержки, то, как пояснил Зубец, их осталось мало.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной рост числа убыточных банков в России не создаёт системных рисков для экономики в целом.

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