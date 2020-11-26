Москва, , 09:19 — REGNUM Предложенный заместителем главы Совета Безопасности Дмитрием Медведевым возврат к страховой системе помощи безработным фактически выступит скрытым повышением НДФЛ, хотя обязательства по уплате новых сборов и лягут на плечи работодателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Формально в случае принятия этой инициативы сохранится текущая ставка 13% и 15% для доходов свыше 5 млн руб. Новый сбор дополнит страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС, составляющие сейчас 30% (в качестве антикризисной меры для малого и среднего бизнеса временно они были снижены вдвое до 15%).

Момент выбран удачно — донести мысль о том, что сейчас нужно поддержать своих соседей/знакомых/друзей, потерявших работу из-за непрогнозируемой пандемии, поскольку завтра в статусе безработного ты сможешь оказаться сам, будет несложно.

Уровень безработицы в сентябре достиг восьмилетнего пика в 6,4% после 4,7% в марте. Тем более, что с мая по октябрь размер пособий был повышен до 4500−12 130 руб. (в Москве вплоть до 19 500 руб.). Поддержка будет, поскольку личные доходы граждан де-юре «не пострадают».

Возможное недовольство перейдет на отношения между работником и работодателем, который гипотетически может переложить эти издержки на своих сотрудников. Может это произойти и косвенно через корректировку переменной части труда/увеличение штрафов.

В настоящее время выплаты безработным финансируются за счет денежных средств из федерального бюджета. Также по решению властей субъектов РФ пособие может выплачиваться за счёт средств из бюджета регионов.

С учетом того, что текущие потери рабочих мест могут приобрести структурный характер, а бюджет испытывает проблемы после того, как в 2020—2021 гг. на поддержку экономики выделен эквивалент в 9% ВВП (оценки главы Минфина Антона Силуанова) вполне возможно, что идея с возвратом к страховой системе помощи безработным станет популярной во властных кругах», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «срочные» поправки в закон о занятости будут направлены на устранение лишних бюрократических процедур в службах занятости. Поправки будут внесены в Госдуму РФ в осеннюю сессию.

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