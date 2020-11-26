Тула, , 09:18 — REGNUM Китайская компания Haval объявила о старте строительства в Тульской области завода по производству двигателей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Завод планируют запустить в 2022 году. Расположен он будет в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.

Двигателями, которые будут выпускать на предприятии, будут оснащать до 90% машин Haval в России. Завод углубит локализацию производства в рамках специнвестконтракта (СПИК), который был заключен с Минпромторгом России в сентябре 2020 года.

Китайская компания инвестирует в проект около 4 млрд рублей. Ожидается, что на предприятие примут 300 новых сотрудников. Производственные мощности завода будут составлять до 80 тыс. двигателей в год.

Напомним, компания Haval планирует к 2023 году представить на российском авторынке пять новых моделей марки.

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