Улан-Удэ, , 09:03 — REGNUM Министерство промышленности и торговли Бурятии подготовило требования к предприятиям для возобновления деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, дополнительные ограничения из-за коронавируса будут сняты 30 ноября.

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Требования фактически повторяют условия, действовавшие до введения локдауна. Так, предприятия обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, в торговых центрах должны регулярно оповещать жителей о необходимости соблюдения дистанции и масочного режима и так далее.

«Кроме того, руководителям торговых центров и комплексов, торгово-развлекательных центров во избежание массового скопления людей будет рекомендовано в период подготовки и проведения праздничных дней регулировать потоки и соблюдение дистанцирования», — добавили в правительстве.

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