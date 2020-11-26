Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM Доходы бюджета Екатеринбурга в 2021 году сократятся на 5 млрд рублей. Информация размещена на сайте горадминистрации.

Согласно проекту бюджета, доходы запланированы в размере 47,17 млрд рублей, расходы — в размере 48,82 млрд рублей. Дефицит составит около 1,65 млрд рублей.

Доходы сократятся по сравнению 2020 годом на 4,86 млрд рублей, расходы — на 5 млрд рублей. Изменения связаны с переходом горздрава в ведение свердловского министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Свердловской области выделили более 2 млрд рублей федеральных денег на компенсацию упавших доходов регионального бюджета.

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