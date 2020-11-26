Москва, , 08:51 — REGNUM В ноябре текущего года продажи искусственных елей в России в натуральном выражении снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это 26 ноября следует из отчета оператора фискальных данных «Платформы ОФД».

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Эксперты провели сравнение объемов продаж и сумм покупок в периоды с 1 по 22 ноября в 2019 и в 2020 году.

«В период с 1 по 22 ноября 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года объем продаж искусственных елей в натуральном выражении (число покупок) снизился на 35%», — говорится в исследовании.

Также указывается, что объём продаж искусственных елей в нынешнем году уменьшился на 35%, вместе с тем средний чек покупки увеличился на 14%, до 1649 рублей за одну елку.

При этом объем продаж искусственных сосен снизился на 18%, а средний чек покупки вырос на 24%, до 2020 рублей за одно дерево.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые за последние пять лет в России был зафиксирован рост продаж хлеба, которые в натуральном выражении по итогам текущего года могут вырасти более чем на 60 тыс. тонн, до 7,95 млн тонн.