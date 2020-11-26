Чита, , 08:41 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 26 ноября 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 31 631 такой гражданин, уровень безработицы в регионе сократился до 6%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).

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С 1 марта 2020 г., когда в стране была объявлена пандемия коронавируса, за содействием в поиске подходящей работы обратились 59 381 забайкальца. За последние сутки безработным признаны 69 человек.

Число тех, кто получает пособие по безработице в максимальном размере (14 556 руб.), за последни е две недели не изменилось, таких насчитывается 13 243 человек, хотя еще в конце октября было 14 290 человек.

Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 313 человек закрыли свои ИП.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября уровень безработицы в Забайкалье составлял 6,3%.

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