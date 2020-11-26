Сеул, , 08:41 — REGNUM В период с января по октябрь 2020 года южнокорейские автомобилестроительные компании Hyundai Motor и KIA Motors поставили на зарубежный рынок 98 505 электромобиля, что на 71,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные компаний.

Согласно опубликованным данным, самыми экспортируемыми моделями стали Hyundai Kona (41 384 единицы), KIA Niro (38 299 единиц), KIA Soul (8 244 единиц). Поставки данных моделей выросли на 53,7%, 210,5% и 50,4% соответственно.

Отмечается, что что рост экспорта электромобилей связан с введением в Евросоюзе жестких экологических норм.

По данным Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA), в текущем году в Евросоюз было экспортировано 72 392 электромобилей, что составляет 70,3% от общего объёма экспорта.

Между тем, по данным исследовательской компании EV Sales, в третьем квартале 2020 года доля южнокорейских компаний Hyundai и KIA на мировом рынке электромобилей составила 7%, что является пятым показателем после Tesla, Volkswagen, Renault и Nissan, SAIC Motor.