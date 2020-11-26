Москва, , 08:41 — REGNUM В ОЭЗ «Технополис «Москва» откроется завод по производству вакцин от коронавируса. Запустить производство планируется в январе 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

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На территории технополиса подготовят площадку для производства препарата «Спутник V», разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Производить вакцину будет компания «Р-Фарм».

Площадь фармзавода по производству вакцины от COVID-19 составит около 20 тыс. кв. метров и позволит создать около 400 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в России после регистрации началиссь клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор».

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