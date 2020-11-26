Уфа, , 08:46 — REGNUM Два новых резидента планируют начать работу в индустриальном парке «Уфимский» в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров посетил площадку строительства производственного комплекса с административным зданием площадью 20 тысяч кв. метров в индустриальном парке «Уфимский». Комплекс возводится в рамках реализации национального проекта «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

По словам генерального директора АО «Корпорация развития РБ» Наиля Габбасова, два новых резидента планируют создать суммарно порядка 95 рабочих мест. Так, ООО «УТЕКО» намерено начать производство нефтегазового оборудования. Объем инвестиций в данный проект составит 20 млн рублей. При этом будет создано около 50 рабочих мест. А ООО «Армастил» планирует производить стальные 10-проволочные канаты. На реализацию данного проекта планируется направить 350 млн рублей: будет создано около 45 рабочих мест.

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