Москва, , 08:47 — REGNUM Два представленных на авторынке России внедорожника Honda CR-V и Honda Pilot подорожали в ноябре. Об этом 26 ноября сообщается на сайте «Цена Авто».

Модели японской марки подорожали на 50−131 тыс. рублей, или на 2,0−3,1% по сравнению с прежней стоимостью.

Так, внедорожник CR-V стал дороже на 50−70 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Таким образом, начальная версия модели теперь продается за 2 349 900 рублей, а максимальная — за 2 999 900 рублей.

Модель Pilot подорожала более существенно — на 102−131 тыс. рублей. Диапазон цен на этот внедорожник теперь составляет от 3 569 900 до 4 299 900 рублей.

Напомним, в начале ноября 2020 года на японском авторынке начались продажи обновлённой Honda Odyssey.

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