Барнаул, , 08:24 — REGNUM Власти Алтайского края после принятия федерального закона по совершенствованию патентной системы налогообложения решили не отставать в вопросах совершенствования регионального законодательства и анонсировали окончание работы над аналогичным краевым законопроектом. Как сообщили сегодня, 26 ноября, в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, документ будет рассмотрен на сессии Алтайского краевого законодательного собрания 27 ноября 2020 года.

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В частности, законопроект предусматривает изменение подхода к дифференциации групп населенных пунктов по размеру потенциально возможного годового дохода.

«Планируется, что он будет устанавливаться, исходя из численности жителей населенного пункта. Так, например, для группы населённых пунктов, численность жителей в которых не превышает 500 человек, устанавливается размер возможного годового дохода, уменьшенный почти на 70% от базового размера, установленного для города Барнаула», — пояснили авторы инициативы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Александр Молотов считает, что с помпой анонсированный в регионе законопроект о внесении изменений в патентную систему налогообложения (ПСН) оказался пшиком. По его словам, одной из важных причин нежелания предпринимателей переходить на патентную систему является высокая стоимость патента (особенно для городов края) в сравнении с другими (в том числе близлежащими) регионами‍.

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