Москва, , 08:24 — REGNUM Впервые за последние пять лет в России был зафиксирован рост продаж хлеба, которые в натуральном выражении по итогам текущего года могут вырасти более чем на 60 тыс. тонн, до 7,95 млн тонн. Такие данные 26 ноября следуют из прогноза аналитической компании BusinesStat, которые приводит «Коммерсантъ».

При этом указывается, что в Российском союзе пекарей (РСП) отметили, что это первое за последние пять лет увеличение продаж хлеба. По информации РСП, в денежном выражении продажи данного продукта питания также увеличились и выросли в период с января по сентябрь текущего года на 2,9%, до 552,7 млрд руб.

В то же время указывается, что такой рост стал возможен из-за падения доходов населения России, так как рост потребления наблюдается в продуктах низкого ценового сегмента. По информации Росстата, реальные доходы граждан РФ во втором квартале уменьшились на 8,4%, а в третьем — на 4,8%. Как указал в связи с этим глава РСП Алексей Лялин, в результате жители России стали больше внимания обращать на сытные продукты питания.

Кроме того, как рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, продажи хлеба всегда увеличиваются в периоды кризисного типа, и последний раз продажи хлеба росли в 2008 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов заявил, что из-за экономических последствий пандемии коронавируса в России в неформальном секторе занятости проблем возникло больше, чем в формальном.