Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти 26 ноября завершились ростом. Цена на нефть марки Brent подорожала на 2,12%, до $48,81. Покупатели движутся к намеченной цели $50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рынок продолжает получать поддержку от ожиданий, что ОПЕК+ не станет повышать добычу нефти в 2021 году и продлит соглашение на три месяца как минимум. Также хорошая поддержка исходит от новостей о вакцинах и высокого спроса на нефть в Азии.

Данные минэнерго США показали, что запасы нефти на прошлой неделе уменьшились. Согласно представленному отчету, за минувшую неделю с 14−20 ноября запасы нефти сократились на 754 тыс. баррелей, до 488,7 млн баррелей (прогноз был +127 тыс. баррелей).

Запасы бензина увеличились на 2,2 млн баррелей, до 230,1 млн баррелей (прогноз был +800 тыс. баррелей).

Запасы дистиллятов упали на 1,4 млн баррелей, до 142,6 млн баррелей (прогноз был — 1,5 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в день и составила 11 млн баррелей в день.

Сегодня, 26 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется на уровне $48,79. В США выходной день (День благодарения). Волатильность на рынке ожидается небольшая.

Есть вероятность снижения до уровня $48,30, от которого стоит ожидать продолжения ралли до $50 за баррель.

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