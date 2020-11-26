Пекин, , 07:32 — REGNUM Оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию в Китае несколько выросли, сообщает 25 ноября Министерство сельского хозяйства вопросов села КНР.

Индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию Китая составил 118,69 пункта, что на 0,03 пункта больше, чем в предыдущий рабочий день. На 14:00 по Пекину 25 ноября средняя оптовая цена на свинину в Китае, была практически неизменной относительно предыдущего дня, оставшись на уровне 39,35 юаня (около $5,99) за кг, а цена яиц выросла на 0,5% до 7,55 юаня за кг.

Средние оптовые цены на 28 основных видов овощей, отслеживаемых правительством Китая, выросли на 0,4%, в то время как цены на шесть различных видов фруктов снизились на 0,2%.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных примерно с 200 сельскохозяйственных оптовых рынков страны, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, морепродукты, продукцию животноводства, зерновые культуры и пищевое растительное масло.