Пекин, , 07:26 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты ослаб на 31 базисный пункт, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

По данным Китайской системы торговли иностранной валютной, курс национальной валюты Поднебесной составил 6,5780 юаня за доллар США. На спотовом валютном рынке Китая курсу юаня разрешено расти или падать на 2% от центрального паритетного курса на каждый торговый день.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка на каждый день торгов.

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