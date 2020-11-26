Москва, , 07:18 — REGNUM По итогам 2020 года падение экономики РФ будет около 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил экономист, член генсовета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал прогноз МВФ, согласно которому падение составит примерно 4%.

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"Полагаю, что этот прогноз занижен и падение будет несколько большим, — сказал Любич. — По итогам октября оно составляет примерно 4,7 процента. Я не думаю, что в ноябре и декабре, на фоне того, что происходит ужесточение карантинных мер, темп падения сократится. Поэтому ожидать, что падение составит только около 4 процентов, думаю, оптимистично. Полагаю, что оно будет ближе к 5 процентам».

В то же время он согласился с выводами экспертов МВФ о том, что основная проблема российской экономики на данный момент — это структурные ограничения.

«Они проявили себя еще в 2013 году, — сказал Любич. — Основная проблема в том, что в России интересы компаний, экспортирующих сырье, и высокотехнологичных, проводящих модернизацию своих производств в производственном секторе, противоречат друг другу. Денежно-кредитная и налоговая политика направлены на поддержку экспортеров, которые, в свою очередь, не реинвестируют, а выводят прибыль. И это структурное ограничение действительно препятствует росту экономики. Грубо говоря, мы зарабатываем столько, сколько можем заработать на экспорте сырья, и заработанное не вкладываем в то, чтобы увеличить количество источников дохода».

И, как полагает Любич, пока эта ситуация не изменится, ожидать существенного восстановления и развития экономики не стоит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что падение ВВП РФ по итогам 2020 года может быть на уровне 5−7%, а при наихудшем сценарии — до 10%.