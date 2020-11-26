Курган, , 06:57 — REGNUM Из Кургана будут выполняться авиарейсы в Сочи и Симферополь. Они включены Росавиацией в список субсидируемых маршрутов на 2021 год.

Полёты будут выполняться дважды в неделю на лайнерах Airbus А319». Перевозчиком выступит авиакомпания «Сибирь».

Правительство Курганской области уже прорабатывает финансовые и организационные вопросы. Глава департамента экономического развития Зауралья Владимир Ковалёв отмечает, что субсидирование даст возможность открыть в период отпусков дополнительные рейсы.

«Эти направления действительно востребованы и важны, они сделают летний отдых на курортах Юга для курганцев более доступным», — говорит Ковалёв.