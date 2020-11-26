Лхаса, Китай, , 06:52 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая избавился от бытового мусора и отходов в более чем 90% деревень в рамках борьбы за экологию, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Адресные усилия на борьбу с бытовым мусором в Тибете предпринимались с 2018 года, когда центральные власти выпустили трехлетний план действий по улучшению экологии в сельских районах страны.

На текущий момент места свалки мусора, которые не отвечают стандартам, были улучшены, сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства и вопросов села. В регионе также предпринимаются усилия по предотвращению случайного сброса бытовых сточных вод в сельских районах.

По данным ведомства, в регионе будут и далее распространяться медико-санитарные знания, проводиться инструктаж фермеров и скотоводов избавляться от вредных привычек, а также поощряться их активное участие в улучшении условий жизни.