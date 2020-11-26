Новосибирск, , 06:09 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 17 по 23 ноября 2020 года подорожало дизельное топливо — 0,1%. Цены на остальные виды топлива остались без изменения. Об этом сообщает Новосибирскстат.

На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,7 до 41,9 руб. за 1 литр, марки АИ-95 от 43,95 до 45,9 руб., марки АИ-98 от 48,7 до 53 руб., дизельное топливо от 49,3 до 53,05 руб за 1 литр.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2019 года наблюдалось снижение цен на бензин марки АИ-95 на 0,1%.