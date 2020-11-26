Пекин, , 05:52 — REGNUM Проект газового месторождения «Дунфан 13−2» был запущен в разработку, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

«Дунфан 13−2» является крупнейшим шельфовым высокотемпературным проектом газового месторождения высокого давления. Проект рассчитан на добычу более 3 млрд кубометров газа в год в рамках пиковых показателей.

Он призван обсуживать потребности одного миллиона человек в течение 15 лет, сообщили в Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации. Природный газ с данного проекта будет поставляться непосредственно в регионы южного Китая по подводным трубопроводам, говорится в сообщении CNOOC Limited.

Проект газовых месторождений «Дунфан 13−2» расположен на шельфе близ города Дунфан в островной провинции Хайнань на самом юге Китая.