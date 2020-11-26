Пекин, , 05:32 — REGNUM Один из трех крупнейших операторов мобильной связи Китая China Mobile и Государственная строительная инженерная корпорация Китая подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере рынка и технологий, сообщает агентство Синьхуа.

Два гиганта продолжат заниматься внедрением и интеграцией технологий 5G в строительном секторе, подталкивая инновационное развитие двух сфер. Строительство крупных проектов, строительство новой инфраструктуры, иностранных услуг, телекоммуникаций и информатизация входят в сферу глубокого сотрудничества в рамках договора.

China Mobile построила уже более 385 000 базовых станций 5G в Китае. Ожидается, что к концу 2020 года число подключений 5G в Китае достигнет 200 млн, или более 85% от общемирового объема, говорится в недавнем докладе Международной ассоциации операторов мобильной связи GSMA.