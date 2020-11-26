Москва, , 05:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обсудил с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным реализацию крупных проектов нефтегазовой корпорации, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В частности, стороны говорили о строительстве металлургического завода в Приморье в бухте Суходол, которая находится рядом с городом Большой Камень, где расположен завод «Звезда».

"В отношении исполнения Вашего поручения по обеспечению комплекса «Звезда» стальным листом. Работа ведётся. Мы подобрали площадку. Проработано технико-экономическое обоснование, сделан вывод о целесообразности строительства такого предприятия в связи с отсутствием наших производственных мощностей такого профиля», — сказал Сечин.

По словам председателя правления ПАО «НК «Роснефть» в Суходоле построят новый металлургический завод производительностью 1,5 млн тонн, с учётом того, что порядка 330−350 сама верфь будет перерабатывать. На заводе будут выпускать стальной лист и трубную продукцию.

«Просим помочь с социальной составляющей — с жильём и дорогами. На новом производстве будут работать порядка 1,5 тыс. человек», — обозначил Игорь Сечин.

Предварительная стоимость этого проекта — 2,2 млрд долларов и его «надо будет отфинансировать».

Владимир Путин одобрил планы по строительству нового завода.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «ННК-Приморнефтепродукт» награждена памятной медалью от президента РФ Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Награду вручили за помощь населению в период эпидемии COVID-19.