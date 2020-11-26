Пекин, , 04:31 — REGNUM Иностранные инвесторы вскоре получат доступ к торговле фьючерсами на пальмовое масло в Китае, сообщили в Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (CSRC).

Торговля фьючерсными контрактами на пальмовое масло откроется для иностранных инвесторов с 22 декабря этого года на Даляньской товарной бирже (DCE), сообщил пресс-секретарь CSRC Гао Ли на брифинге для прессы.

Таким образом, фьючерсы на пальмовое масло станут уже седьмым интернационализированным товарным фьючерсным продуктом Китая, доступным для зарубежных инвесторов, что станет еще одним шагом в финансовой открытости страны и усилит ее роль на глобальном рынке, отмечают в комиссии.

Фьючерсные контракты на пальмовое масло вышли на DCE в 2007 году, и спустя более десятилетия развития, биржа превратилась в крупнейшую в мире торговую платформу для фьючерсов на пальмовое масло.

По данным DCE, Китай в значительной степени зависит от импорта пальмового масла и в настоящее время является вторым по величине импортером в мире и третьим по величине потребителем этого товара. В 2019 году Китай потребил более 6,4 млн тонн пальмового масла.