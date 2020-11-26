Москва, , 03:52 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил требование конкурсного управляющего «Дорис Банка», который остался без лицензии пять лет назад. Бывшим топ-менеджерам кредитной организации предстоит выплатить львиную долю долгов юрлица — с них взыскано 5,3 млрд рублей. Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Судья Чернухин привлёк восемь бывших топ-менеджеров банка «к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО КБ «Дорис Банк» в размере 5 279 294 000 рублей, взыскав, в солидарном порядке с Мухиева М. М., Янчука М. Н., Холкиной Н. А., Попова А. В., Ижейкиной Н. М., Завадского В. Г. в размере 2 216 452 660,33 рубля», а также «в солидарном порядке с Мухиева М.М., Янчука М.Н., Холкиной Н.А., Попова А.В., Ижейкиной Н.М., Завадского В.Г., Рябчиковой О.В. в размере 2 148 486 838,39 рубля, в солидарном порядке с Мухиева М.М., Янчука М.Н., Холкиной Н.А., Попова А.В., Ижейкиной Н.М., Завадского В.Г., Рябчиковой О.В., Дитюка А.И. в размере 914 354 501,28 рубля».

Среди ответчиков по делу был бывший глава совета директоров Андрей Попов,

На дату отзыва лицензии «Дорис Банк» занимал 341-е место в банковской системе России. В компании, работавшей с 1991 года, более 99,7% принадлежало ООО «УК Доком».

На начало октября 2020 года долги банка, который лишился лицензии 23 октября 2015 года, составили 5 369 691 000 рублей. Они установлены перед 187 кредиторами.