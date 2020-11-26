Якутск, , 03:19 — REGNUM Арбитраж Якутии отклонил иск акционеров ПАО «Алроса-Нюрба», решение о ликвидации которого приняли год назад. Три акционера требовали возместить им убытки в размере свыше 34,7 млрд рублей. Вердикт пока не изготовлен. Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки, передаёт ИА REGNUM.

25 ноября 2020 года в карточке дела появилась запись — «в иске отказать полностью». Этому предшествовали отклонённое заявление об отводе и заявление о вызове в качестве свидетеля.

Напомним, основанием для иска стало решение о ликвидации ПАО «Алроса-Нюрба», которое «Алроса», владеющая 97,48% акций, приняла в сентябре 2019 года. Дмитрий Самсонов, Юрий Жиляев и Александр Янковский посчитали, что как акционеры-миноритарии они посредством этого решения получили убытки из-за утраты «имущественных прав (пользования) на алмазные месторождения». Объём убытков истцы заявили в сумме 34 766 873 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск был подан в июне 2020 года. Слушания неоднократно откладывались.

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