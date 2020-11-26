Москва, , 00:54 — REGNUM Число должников в России с четырьмя кредитами и более увеличилось за январь — сентябрь 2020 года до 4 млн человек, или на 14%. Об этом говорится в материалах Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Отмечается, что небольшой рост числа должников произошёл также в группе заёмщиков с тремя кредитами — на 4,5%, а количество людей с одним и двумя долгами осталось неизменно.

Всего на 1 сентября 2020 года жители России задолжали банкам 19,06 трлн рублей, на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. По данным Центробанка России, займы физических лиц активно растут с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей. Сегодня на одного банковского клиента приходится примерно 1,8 млн долга.

Ранее доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов сообщал ИА REGNUM, что совокупная задолженность граждан РФ перед банками продолжит нарастать, хотя, возможно, и меньшими темпами.

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