Москва, , 22:16 — REGNUM В обозримом будущем в России возможно снижение цен на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя слова главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что льготную ипотеку на длительный срок не следует сохранять.

Новая квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Слова Эльвиры Набиуллиной достаточно точно описывают ситуацию на рынке ипотеки. Цены в новостройках выросли на 16% в Москве и области, что достаточно странно на фоне падения экономики и реальных доходов населения. Это подтверждает мою гипотезу о целях программы, которая должна была помочь, прежде всего, банкам и застройщикам», — сказал Манкевич.

Продление программы не приведет к столь же стремительному росту цен, так как платежеспособный спрос заканчивается в результате смещения тайминга — по мнению экономиста, сейчас берут ипотеку те, кто ранее планировал её в 2021—2023 годах, что со временем приведет к резкому снижению спроса: покупатели кончатся, а застройщики начнут объявлять скидки и усилят маркетинговые активности.

Глава РАССП отметил, что дешевая ипотека уже сейчас провоцирует банки снижать требования к заемщикам: в некоторых банках из топ-10 первоначальный взнос фактически упал до 10%, что настораживает и создает среднесрочные риски ипотечного кризиса.

«Разумным выглядит сворачивание программы во второй половине 2021 года. ЦБ и так анонсировал мягкую денежно-кредитную политику, которая означает вероятное снижение ставки до 4% в конце 2020 года и сохранение ее на этом уровне в 2021 году. При таком уровне ставки ипотека будет стоить 6−6,5% для первичного рынка и 6,5−7% для вторичного, в таком случае господдержка бессмысленна и вредна, поскольку рынок сам придет к текущим ставкам и без государственных денег, которые лучше потратить на создание квантового компьютера, чем на фактическое субсидирование банков и застройщиков», — заявил Манкевич.

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