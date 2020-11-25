Москва, , 21:40 — REGNUM Позиция Центробанка РФ относительно льготного ипотечного кредитования может говорить о том, что регулятор фактически мало заинтересован в экономическом росте в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов, комментируя заявления главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что льготную ипотеку не нужно сохранять на длительный период.

Эльвира Набиуллина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Заявление госпожи Набиуллиной по поводу льготной ипотеки, которую она считает ненужным, нецелесообразным сохранять на продолжительное время, нужно понимать так: экономический рост, по мнению Набиуллиной, России не нужен. Просто не нужен», — сказал Колташов.

По его словам, исходя из данного заявления, можно сделать вывод, что в представлении руководства Центробанка, экономический рост для России является чем-то лишним и чуждым.

«Нам ничего не нужно строить и, видимо, также не нужно иметь дешёвый кредит для реального сектора, а заниматься мы должны исключительно сырьевым вывозом и финансовыми играми против рубля, за которые Центробанк по рукам ещё никого публично и жёстко не бил», — сказал Колташов.

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