Ташкент, , 20:41 — REGNUM Министерство финансов Узбекистана планирует выпустить в 2021 году государственные казначейские облигации на сумму 5 трлн сумов ($481 млрд) и международные еврооблигации на $700 млн. Об этом заявил заместитель министра финансов Одилбек Исаков в эфире телеканала «Узбекистан 24».

Он отметил, что суммы могут меняться в зависимости от параметров бюджета и экономической ситуации. Замминистра отметил, что государственные облигации Узбекистана пользуются спросом.

«Наша конечная цель — привлечь этих иностранных инвесторов в Узбекистан», — пояснил Исаков. Однако этот процесс требует времени, пояснил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Узбекистан разместил на Лондонской фондовой бирже суверенные международные облигации на общую сумму $750 млн. Инвесторы выкупили ценные бумаги в национальной валюте на 2 трлн сумов ($192 млн) и $555 млн.

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