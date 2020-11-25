Киев, , 20:33 — REGNUM Доля убыточных предприятий на Украине за последний год выросла до 34,8%.

Соответствующие данные обнародовала 25 ноября украинская государственная статистическая служба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство напоминает, что доля убыточных предприятий за январь-сентябрь 2019 года составила 22,7%.

Согласно источнику, наибольшая доля убыточных предприятий за этот период в следующих сферах: временное размещение и организация питания — 73,2% (18,2% — за январь-сентябрь 2019 год); искусство, спорт, развлечения и отдых — 63,3% (40,0% в прошлом году); операции с недвижимым имуществом — 57,9% (29,5% в прошлом году); транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 54,1% (по сравнению с 31,4% в прошлом году).

Также ведомство сообщает, что за январь-сентябрь 2020 года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины составил всего 93,3 млрд грн. прибыли (для сравнения — за январь-сентябрь 2019 г. было зафиксировано 342,8 млрд грн. прибыли).

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что спад промышленного производства в октябре 2020 года против аналогичного периода прошлого года составил 5%.