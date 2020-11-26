Тегеран, , 08:15 — REGNUM Иранская провинция Тегеран экспортировала различные виды товаров на сумму одного миллиарда евро в течение первых шести месяцев иранского календарного года (начавшегося 20 марта 2020 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 ноября.

«Эта цифра демонстрирует рост на 18 процентов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года», — заявил исполнительный директор промышленных комплексов Тегерана Сабер Парниан. Он отметил, что повышение качества иранской продукции стало более ощутимым по сравнению с прошлыми годами.

«После введения санкций США против Ирана местные компании могли производить аналоги товаров иностранного производства, опираясь на отечественные возможности и технологии», — заявил чиновник.

По его словам, местная продукция теперь может успешно конкурировать с товарами иностранного производства. Далее Парниан охарактеризовал санкции как возможность для страны активизировать свой внутренний потенциал.