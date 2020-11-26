Тегеран, , 08:33 — REGNUM 25 ноября министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил, что девять тепловых электростанций планируется ввести в эксплуатацию в различных провинциях страны к концу текущего иранского календарного года (20 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным министерства энергетики Ирана, Ардаканян отметил, что все районы страны могут использовать электроэнергию, производимую 9 тепловыми электростанциями, которые планируется запустить в ряде провинций.

«Электроэнергия заводов будет подключена к национальной электросети», — сказал он, подчеркнув: «Использование энергетических ресурсов — это право всех жителей страны, и мы работаем над тем, чтобы материализовать эту значимую цель».

«Эти электростанции запустятся в рамках программы, на основе которой каждую неделю по всей стране будет реализовано несколько проектов в области энергетики», — сообщил Ардаканян.