Тегеран, , 09:10 — REGNUM 25 ноября высокопоставленные официальные лица Ирана и Бразилии провели переговоры по укреплению двусторонних отношений в постпандемический период. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Переговоры состоялись между послом Ирана в Бразилии Хосейном Кариби и министром институциональной безопасности Бразилии генералом Аугусто Хелено.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего проведения политических консультаций и рассмотрели пути расширения взаимного сотрудничества. Оба представителя также призвали к дальнейшему развитию торговых отношений в постпандемическое время.

Как сообщается, Иран и Бразилия обладают большим потенциалом для сотрудничества в различных областях. Объем торговых связей между двумя странами в 2019 году составил более четырех миллиардов долларов.

С момента вспышки в декабре 2019 года пандемия коронавирусной инфекции стала причиной отмены многих мировых мероприятий, встреч и спортивных соревнований. На данный момент COVID-19 унес жизни более 1 400 000 человек по всему миру.