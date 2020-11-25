Нью-Йорк, США, , 20:18 — REGNUM Индекс Dow Jones фондового рынка США к середине торговой сессии 25 ноября отступил от рекордных значений и опустился ниже отметки в 30 000 пунктов.

К настоящему моменту Dow Jones упал на 178,42 пункта (0,59%), до 29 867,82 пункта. Ранее в ходе торгов индекс достиг исторического максимума в 30 058,87 пункта.

Индекс S&P 500 опустился на 9,59 пункта (0,26%), до 3625,82 пункта, индекс Nasdaq вырос на 16,80 пункта (0,14%), до 12 053,58 пункта.

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