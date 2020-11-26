Москва, , 07:26 — REGNUM Предложения правительства о новых правилах оценки условий труда может серьезно изменить привычный подход. Кому выгодны такие изменения и не превратят ли они важную оценку условий в единоразовую формальность, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Сварочные работы Дарья Антонова © ИА REGNUM

До сих пор декларация о специальной оценке условий труда (СОУТ) проводилась независимыми организациями-оценщиками для каждого предприятия один раз в пять лет. По новым правилам, обсуждение которых, по сообщениям в СМИ, должно состояться в Госдуме, проверка по истечении пятилетнего срока может и не проводиться, «если условия труда не изменились».

Для работодателя такой подход выгоден, так как избавляет его от необходимости проводить повторные проверки, тратя на это свои деньги. Но как компенсировать возможный недостаток контроля, ведь не дожидаться же травм и профессиональных заболеваний на непроверенных объектах? Инспекции по труду, которые работают в структуре Роструда, могли бы взять на себя дополнительный объем работ, но хватит ли им для этого имеющихся мощностей? Читайте статью Галины Смирновой «Работодателям России готовят новые поблажки: подход к СОУТ могут изменить?».