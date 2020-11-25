Москва, , 19:11 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 17 по 23 ноября выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущие две недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала ноябре, по оценке Росстата, достигла 0,6%, с начала текущего года — 3,9%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали подсолнечное масло — на 1,6%, куриные яйца — на 1,4%, сахар-песок — на 1,3%, пшеничная мука — на 0,6%, мороженая рыба и маргарин — на 0,5%, мясные и овощные консервы для детского питания, гречневая крупа и вермишель — на 0,4%, сосиски, сардельки, варёная колбаса, молоко, чёрный чай, макаронные изделия, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,3%, говядина, мясные консервы, сливочное масло, творог, карамель, печенье, рис, хлеб из ржаной муки — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,4%, в том числе помидоры стали дороже на 5,6%, огурцы — на 5,2%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены. Так, стиральный порошок стал дороже на 0,5%, хозяйственное мыло и пелёнки для новорожденных — на 0,3%. В то же время детские подгузники подешевели на 0,3%, зубные щётки — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,1%.

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