Архангельск, , 19:09 — REGNUM Архангельская область получила из резервного фонда Правительства РФ 2,9 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, деньги пойдут на выравнивание бюджета и борьбу с коронавирусом.

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Напомним, ранее из федерального бюджета Архангельская область уже получила 3,4 млрд рублей дотаций на аналогичные цели.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу архангельских властей, в 2021 году доходы региональной казны продолжат сокращаться.