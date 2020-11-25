Москва, , 20:55 — REGNUM Вместо отказа от продления ипотеки по льготной ставке в 6,5% можно предпринять другие меры, способствующие ликвидации рисков на рынке жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя заявления главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что льготную ипотеку на длительный срок не следует сохранять.

Квартира Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По его словам, низкие проценты по займам для покупки жилья создали риски возникновения масштабного ипотечного кризиса, и это признают и в Центробанке. Однако решить проблему можно и без повышения процентных ставок.

«Отменять не обязательно — достаточно просто поднять первоначальный взнос. Как только взнос подрастет, меньше людей будет пользоваться. Это приведет к тому, что люди будут больше копить, но в случае кризиса и у людей, и у банков будет меньше проблем. В современной истории в России еще ни разу не было ипотечного кризиса. И у людей есть иллюзии, что его не будет», — сказал Хестанов.