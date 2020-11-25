Лондон, , 19:09 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 25 ноября, несмотря на отчеты о повышении запасов в США и продолжающуюся пандемию коронавируса.

Нефть марки Brent уже достигла максимальной цены с начала марта 2020 года — в настоящий момент февральские фьючерсы марки подорожали на 25 центов (0,52%), до $48,03 за баррель.

Январские фьючерсы WTI выросли в цене на 31 цент (0,69%), до $45,22 за баррель. Максимум сессии Brent составляет $48,61 за баррель, максимум WTI — $45,67 за баррель.

Читайте также: Нефть растет в цене четвертые торги подряд