Москва, , 21:03 — REGNUM Льготная ипотека может привести к кризису, из-за которого ряд заемщиков останется без недвижимости и с непогашенным кредитом. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов, комментируя заявления главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что льготную ипотеку не нужно сохранять на длительный период.

«Представьте, вдруг упали цены на недвижимость. Первоначальный взнос, когда программу продляли, установили на уровне 15%. И если цены упадут более чем на 15%, и у человека возникнут жизненные трудности, он не сможет обслуживать кредит. Банку придётся изымать недвижимость, продать её. Но если цена упала ниже размера первоначального взноса, то человек и лишится недвижимости, и останется должен банку», — сказал Хестанов.

По его словам, нечто подобное было в недавней истории России. Речь идёт о «валютной» ипотеке, однако с льготной ипотекой масштабы кризиса могут быть намного существеннее.

«Их было мало — 15 тысяч человек. Это с нынешними цифрами не сравнимо — сейчас миллиона полтора будет. Это в 100 раз больше валютных ипотечников. Поэтому опасения главы ЦБ РФ оправданы», — сказал Хестанов.

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