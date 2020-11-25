Москва, , 20:53 — REGNUM Льготная ипотека, несмотря на плюсы, содержит в себе ряд угроз для рынка недвижимости и банковского сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.

«Льготная ипотека многим нравится — и гражданам, и застройщикам. Но важно понимать, что если цены растут быстрее роста доходов населения, то это опасная ситуация», — сказал Хестанов.

Потенциально это может привести к ипотечному кризису в России, отмечает экономист.

«Будет много людей, потерявших жилье. Уже взято около 600 тысяч ипотечных кредитов. Это говорит о том, что число потенциальных пострадавших уже социально значимо», — подчеркнул Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе РФ, заявила, что льготную ипотеку на длительный срок сохранять не надо. Также она указала на риски, связанные с тем, что рост стоимости жилья опережает инфляцию и рост доходов населения.