Белград, , 20:35 — REGNUM Министр финансов Сербии Синиша Мали 25 ноября подписал кредитное соглашение на 85 миллионов евро для реализации проекта строительства автомагистрали Ниш-Мердаре с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Западным Балканам Жужаной Харгитаи. В рамках данного соглашения будет проложен первый участок от Ниша до Плочника. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Начало работ ожидается уже в середине 2021 года, заявил Синиша Мали после подписания договора в правительстве Сербии.

Мали отметил, что сегодня были подписаны два важных соглашения, которые представляют собой шаг вперед в реализации «этого важного инфраструктурного проекта».

«Сегодня были подписаны два соглашения, одно из которых касается реализации проекта, а другой-завершения всей структуры финансирования этого проекта», — подчеркнул Мали.