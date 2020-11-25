Москва, , 20:51 — REGNUM Льготная ипотека несёт в себе серьезные риски, которые могут обернуться серьёзным кризисом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя заявления главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что льготную ипотеку на длительный срок не следует сохранять.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Абсолютно с ней согласен. То, что сейчас на рынке ипотеки происходит, очень сильно намекает на вероятность ипотечного кризиса. В своих словах глава ЦБ эту фразу уже произнесла», — сказал Хестанов.

Это обстоятельство указывает на то, что Центробанк оценивает опасность как весомую, считает экономист.