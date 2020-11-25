Майкоп, , 17:52 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с министром природных ресурсом и экологии России Александром Козловым 25 ноября, на встрече обсуждались вопросы развития в регионе природоохранной сферы и реализации различных направлений нацпроекта «Экология». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Мурат Кумпилов сообщил в ходе встречи, что в 2020 году в рамках нацпроекта «Экология» в Адыгее реализовывались региональные проекты: «Чистая вода», «Формирование комплексной системы обращения с ТКО» и «Сохранение лесов». В текущем году в рамках проекта «Чистая вода» в Адыгее введут в эксплуатацию двеводозаборные скважины и 42,5 км водопроводных сетей в а. Кошехабль, а также одну водонапорную башню и две водозаборные скважины в с. Красногвардейское. По проекту «Формирование комплексной системы обращения с ТКО» в 2020 году заключено соглашение с региональным оператором ООО «Экоцентр».

В рамках проекта «Сохранение лесов» в регионе проведены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 12 га, выполнен агротехнический уход за лесными культурами на площади 82 га и объектами лесного семеноводства на площади 4,5 га. Для лесного хозяйства региона приобретены лесопосадочная машина, две единицы лесопожарной техники и шесть единиц лесопожарного оборудования.

С 2022 года в Адыгее приступят к реализации нового регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Планируется включить в него не менее пяти уникальных водных объектов, провести экологическую реабилитацию не менее 67,5 га водных объектов, расчистку русел рек не менее 7 км.

На встрече обсуждался вопрос реконструкции защитной дамбы на реке Фарс в Шовгеновском районе. До конца года завершится первый этап работ, второй будет реализован с 2022 по 2023 гг. Мурат Кумпилов отметил, что ущерб от паводка 2017 года составил свыше 393 млн рублей и просил оказать содействие в выделении средств по второму этапу для приведения гидротехнического сооружения в безопасное состояние. Также глава Адыгеи внес предложение по расчистке русел рек Чехрак, Фарс, Белая и Лаба — региону необходима поддержка Федерального агентства водных ресурсов. Также глава региона вышел с предложением об исключении поселка Учебное лесничество, где проживает 130 человек, из Майкопского ботанического заказника, являющегося особо охраняемой природной территорией. Признание посёлка населенным пунктом позволит участвовать ему в госпрограммах.

Также обсуждались вопросы внесения в Единый государственный реестр недвижимости особо охраняемых территорий регионального значения в соответствии с федеральным законодательством и новым лесоустройством. На территории Адыгеи находится 20 особо охраняемых территорий, это — 14% всей площади, это превышает среднероссийский показатель. Отдельно Мурат Кумпилов рассказал об экологической обстановке в республике и деятельности в сфере лесного хозяйства. В 2020 году по госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» было выделено свыше 249,5 млн рублей.

По итогам встречи министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подчеркнул, что инициативы республики будут рассмотрены для принятия соответствующих решений.