Вашингтон, 25 ноября 2020, 17:49 — REGNUM Компания Tesla объявила об отзыве нескольких тысяч своих автомобилей в США для ремонта, 25 ноября сообщает агентство Reuters.

Tesla Supercharger
Tesla Supercharger
(сс) freegreatpicture.com

Согласно сообщению Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), отзыв касается примерно 9500 электромобилей Tesla.

Это 9136 электромобилей Model X 2016 года из-за проблем с обшивкой крыши, а также 401 электромобиля Tesla Model Y 2020 года из партии, в которой обнаружилась проблема затяжки болтов рычага управления.

Читайте также: В Великобритании запретят продажу бензиновых автомобилей к 2030 году