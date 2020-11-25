Москва, , 17:43 — REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о регулировании экосистем для защиты банковской системы, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

«Надо ввести стандарты раскрытия информации о вложениях в экосистемы, в отчетности банков, чтобы регуляторы, инвесторы, кредиторы и рейтинговые агентства могли их адекватно оценивать. Регулирование должно учитывать развитие такой деятельности у банков. Мы готовим необходимые изменения и при этом будем учитывать принцип пропорциональности, чтобы на рынке могло появиться больше участников и была обеспечена здоровая конкуренция на благо потребителей», — заявила Набиуллина в Госдуме.

По ее словам, для поддержания финансовой стабильности, для надежного развития сервисов ЦБ как регулятору важно держать руку на пульсе с тем, чтобы своевременно выявлять и ограничивать риски.

«Могут появиться и бизнес-риски для самих банков, их кредиторов, особенно по мере роста вложения в экосистемы. Из основных — это инвестиционный риск, когда какие-то бизнесы не взлетают, и банк, находящийся на вершине экосистемы, может терять деньги, либо же будет вынужден субсидировать эти бизнесы в ущерб прибыльности основной банковской деятельности. И риск вынужденной поддержки, когда банку нужно в какой момент оказывать экстренную помощь, тоже является значимым», — перечислила Набиуллина.