Москва, , 17:36 — REGNUM В Мурманской области в 2020 году увеличился приток инвестиций, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом на международном арктическом форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве» заявил губернатор региона Андрей Чибис.

«Сегодня, несмотря на пандемию, мы видим, что у нас в Мурманской области даже по первому полугодию рост инвестиций составил свыше 8%. А это десятки миллиардов рублей, которые принципиально важны для Арктики», — подчеркнул Чибис.

По данным областного правительства, за январь—июнь 2020 года составил 71,2 млрд руб. и превысил прошлогодний показатель за аналогичный период на 8,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава мурманского минэкономразвтия заявила, что большинство предпринимателей региона до сих пор не смогло в полной мере восстановить свой бизнес после «антиковидного» режима.